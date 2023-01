Prime Video : un « Pass Warner » payant avec HBO, Last of Us sans surcout le 16 janvier

Après avoir quitté OCS au début de l’année, on se demandait où HBO allait atterrir en France (HBO Max n’est pas disponible dans nos contrées).

C’est finalement sur Prime Video d’Amazon que Warner a jeté son dévolu. La plateforme de streaming dispose déjà de nombreux bouquets et chaines payants, le Pass Warner en sera un de plus. Il permettra d’accéder à « tout HBO et les 12 chaines de la Warner Bros ». Le pass arrivera en mars, mais son prix n’est pas indiqué.

Les abonnés Prime Video pourront profiter de la série Last of Us sans surcout à partir du 16 janvier.