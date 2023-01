Synology annonce son DS723+ avec deux baies et un Ryzen R1600

Comme son nom l’indique, il est capable de gérer jusqu’à sept périphériques de stockage, à condition de lui adjoindre une unité d’extension DX517. Il vient remplacer le DS720+.

Le NAS est animé par un CPU AMD Ryzen R1600 avec 2 Go de mémoire vive extensibles à 32 Go. Deux emplacements pour SSD M.2 NVMe et un port PCIe 3.0 x2 sont aussi présents. La connectique est toujours la même avec deux ports RJ45 à 1 Gb/s, un USB 3.2 Gen 1 et un eSATA. La fiche technique est disponible ici.

On retrouve pour rappel ce Ryzen R1600 dans le DS 1522+ que nous avons testé. Synology annonce une disponibilité immédiate. On trouve le DS723+ à 587 euros chez PC21.