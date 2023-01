2022 est la cinquième année la plus chaude, la deuxième pour l’Europe

La mission Copernicus et la NASA sont raccord sur ce bilan.

Coperninus précise que « la température moyenne annuelle au niveau mondial était de 0,3°C au-dessus de la période de référence entre 1991 et 2020, et de 1,2°C au-dessus de la période préindustrielle ». La NASA de son côté annonce 0,89°C de plus par rapport à la moyenne entre 1951 et 1980.

2022 est à égalité avec 2015 à la cinquième place des années les plus chaudes. En Europe, 2022 se place juste derrière 2020 à la seconde position. Les températures au sud-ouest de l’Europe et dans la péninsule Antarctique ont dépassé de 2°C les moyennes.