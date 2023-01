Le début de la fin de la mission chinoise Tianwen-1 sur Mars ?

Le rover de la mission martienne chinoise Tianwen-1 ne répondrait plus, d'après le South China Morning Post (SCMP), et les équipes chinoises rencontreraient des difficultés à récupérer les données venant de la sonde orbitale. Tianwen-1 était arrivée en approche de Mars en février 2021, envoyant une première photo de la planète rouge, puis avait posé le rover Zhurong en mai de la même année. Un an plus tard, le rover a été plongé en hibernation par les scientifiques chinois pour éviter les dégâts d'une forte tempête de poussière martienne.

Mais l'équipe a l'air d'avoir d'énormes difficultés à le remettre en route alors qu'il aurait dû être réveillé en décembre dernier. Selon des sources anonymes du SCMP, les scientifiques attendraient toujours un signal de Zhurong. SCMP indique de plus que la sonde devait passer au-dessus du rover pour prendre des photos de la zone, mais la base de contrôle rencontrerait des difficultés à télécharger les données venant de la sonde.

Le journaliste américain Andrew Jones a relevé une communication de l'Académie de Shanghai pour la technologie des vols spatiaux (SAST) indiquant que la sonde fonctionnait normalement, mais aucun mot à propos du rover chinois.

Cette difficulté intervient alors qu'un premier article scientifique vient d'être mis en ligne sur les premiers résultats scientifiques de la mission et notamment la comparaison des champs magnétiques observés par la sonde orbitale de la mission Tianwen-1 avec les données du champ magnétique dans le vent solaire du satellite de la NASA,Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN).