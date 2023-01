Paint.NET 5.0 étend son support du GPU pour le rendu

La version 5.0 du logiciel gratuit Paint.NET ne touche à presque rien dans son interface, mais améliore significativement certaines de ses fonctions.

La plus grosse évolution est le support étendu du GPU. La branche 4.X le gérait déjà pour l’affichage du canvas l’écran. La version 5.0 prend en charge quasiment tout le reste : l’interface elle-même et presque tous les outils et ajustements, en tirant parti de Direct2D.

Le résultat, on s’en doute, est une hausse importante des performances. Tous les effets sont calculés avec une précision de 32 bits en virgule flottante, améliorant la qualité du rendu et la justesse des couleurs. Ces nouveautés sont également disponibles pour les plugins.

L’autre grand ajout de Paint.NET 5.0 est le support du degré de pression pour les stylets et tablettes graphiques, à condition d’être compatibles avec Windows Ink. La stabilisation du trait est aussi présente et active par défaut.

Parmi les autres améliorations, citons le support des profils de couleurs (les développeurs comptent ajouter à l’avenir une gestion complète des couleurs), plusieurs nouveaux outils d’ajustements (exposition, ombre, température…), de nouveaux effets ainsi que des plugins.

Pour rappel, le téléchargement peut se faire de deux manières : soit gratuitement en passant par le site officiel, soit en payant via le Windows Store, pour soutenir les développeurs.