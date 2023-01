Suite à une fuite, le vaisseau Soyouz MS-22 arrimé à l’ISS va rentrer à vide

L'agence spatiale Roscosmos a annoncé mercredi qu'elle allait faire revenir sans passager le vaisseau Soyouz MS-22 actuellement arrimé à la Station spatiale internationale (ISS). Un trou de 0,8 mm dans un de ses compartiments avait été repéré en décembre dernier. L'agence a par ailleurs affirmé qu'il était « expérimentalement prouvé » que cette fuite était due à l'impact d'un micrométéoroïde sans toutefois expliquer comment elle en est venue à cette conclusion.

Roscosmos a expliqué qu'elle allait envoyer le vaisseau Soyouz MS-23 à vide le 20 février pour la remplacer et permettre le retour des cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin et de l'astronaute américain Frank Rubio dont le retour devait se faire à bord de MS-22. On ne sait pas encore quand ce retour sur terre pourra avoir lieu. De même, l'agenda est chamboulé pour l'arrivée des cosmonautes et spationautes qui devait initialement arriver à bord de l'ISS grâce à MS-23.