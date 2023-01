L’ouverture d’Amazon au Pakistan a provoqué une explosion d’arnaques

Le Pakistan l’attendait depuis longtemps : en mai 2021, Amazon a enfin répondu et permis aux vendeurs locaux d’ajouter leurs produits à sa plateforme. En un an, le Pakistan est devenu le troisième pays comptant le plus de vendeurs sur la plateforme, juste derrière les États-Unis et la Chine.

Le phénomène a suscité la création d’un robuste réseau d’arnaques. La plus fréquente d’entre elles : un système de dropshipping qui envoie de fausses informations de suivi de colis aux clients et permet aux fraudeurs de siphonner leurs fonds pendant ce temps. Problème classique de modération : en intensifiant la lutte contre le phénomène, l’entreprise de Jeff Bezos en viendrait déjà à pénaliser les vendeurs honnêtes, selon Rest of world.