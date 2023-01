Le Fairphone 2 aura sa dernière mise à jour de sécurité en mars

Dans un billet publié lundi, Fairphone avertit que son deuxième téléphone ne serait plus supporté après mars, quand il aura reçu sa dernière mise à jour.

Le constructeur déconseille de l’utiliser après cette date, le risque augmentant avec le temps. Il recommande de ne plus utiliser d’applications accédant à des données sensibles à partir de mai. D’autres applications critiques, notamment bancaires, finiront par considérer le mobile comme trop âgé et refuseront d’y fonctionner.

Le constructeur indique qu’il n’était pas prévu que le Fairphone 2 soit supporté aussi longtemps. Il devait recevoir initialement 3 à 5 ans de mises à jour, et en a reçu finalement 7,5. Dans le monde des smartphones Android, c’est un record, et seuls quelques iPhone ont fait aussi bien.

Concernant les réparations matérielles, le billet précise qu’il reste des stocks pour certaines pièces. Ces dernières pourront continuer d’être achetées tant qu’il en restera.

Le vieux smartphone peut être renvoyé à Fairphone via le Reuse and Recycling Program. Le client recevra un bon d’achat de 50 euros à valoir sur la boutique. L’actuel Fairphone 4 en coûte 579 euros dans sa version de base avec 128 Go de stockage et 6 Go de mémoire, contre 649 euros pour la version 256 Go/8 Go.