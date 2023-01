Coinbase licencie 20 % de ses équipes, 12 milliards de dépôts retirés de chez Binance

Sept mois après s’être séparé de 1 100 personnes, Coinbase licencie 950 nouveaux employés. Dans un message aux équipes, le PDG et co-fondateur Brian Armstrong explique être contraint par la crise des crypto-actifs et le contexte économique général à réduire les dépenses opérationnelles de 25 % d’un trimestre à l’autre.

Il se déclare déterminé à « réduire les dépenses pour augmenter nos chances de nous en sortir quel que soit le scénario » courant 2023, et estime qu’il aurait peut-être dû licencier plus largement dès le mois de juin. L’entreprise affirme compter 4 700 employés, ce qui signifie qu’elle se sépare d'un cinquième de ses salariés.

Entre une enquête de la Securities and Exchange Commission, en juin dernier, et un accord à 100 000 dollars avec un régulateur financier New-Yorkais en décembre, Coinbase a dû faire face à d’autres difficultés les mois passés, souligne Engadget. Pour ne rien arranger, Forbes rapporte que les clients de Binance, grand concurrent de Coinbase, ont retiré plus de 12 milliards de dollars de dépôts en moins de deux mois, ce qui ne présage pas d’un retour rapide de la confiance dans les marchés crypto.