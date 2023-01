Fin ultime pour Windows 7 et du support étendu pour Windows 8.1

Hier marquait une date importante pour deux versions de Windows.

Pour la version 8.1 d’abord, c’était la fin du support étendu, période de cinq ans suivant le support classique, lui aussi de cinq ans. Durant ces dernières années, seuls des correctifs de sécurité étaient publiés. Il n’y a désormais plus rien, sauf pour les entreprises payant un support spécial et onéreux.

Ce n’est plus le cas pour Windows 7, qui vient justement de finir cette période de grâce. Le système d’exploitation n’a définitivement plus de support, ce qui était déjà le cas pour le grand public et nombre d’entreprises.

On ne rappellera jamais assez le danger d’utiliser un tel système. Sans support, les vulnérabilités restent ouvertes aux quatre vents. La version minimale supportée est à présent Windows 10, dont la mise à jour depuis les deux anciens systèmes reste gratuite, même aujourd'hui. Windows 11 exige un matériel trop récent pour des configurations sous Windows 7 ou 8.1.

Le matériel peut aussi être réutilisé avec n’importe quelle distribution Linux.