John Deere accepte enfin le « droit à réparer »

L'American Farm Bureau Federation et le fabricant de machines Deere & Co ont signé un protocole d'accord (.pdf) qui garantit aux agriculteurs américains le droit de réparer eux-mêmes leur matériel agricole ou de s'adresser à un technicien indépendant, relève l'agence Reuters.

Jusqu'alors, Deere exigeait de ses clients qu'ils fassent appel à ses services agréés, empêchant les agriculteurs de réparer par eux-mêmes les produits qu'ils avaient achetés.

« Vous aurez accès aux outils de diagnostic et aux informations dont vous avez besoin. Et vous l'obtiendrez à un prix juste et raisonnable », a déclaré le président du Farm Bureau, Zippy Duvall :

« Le protocole d'accord vise à trouver une solution au débat sur le "droit de réparer" dans le secteur privé, plutôt que par le biais de la législation ou de la réglementation, selon le document. Il profite aux agriculteurs et aux installations de réparation indépendantes aux États-Unis et à Porto Rico, pour "l'exploitation et l'entretien légaux des équipements agricoles", indique le protocole d'accord. »

Reuters ne précise pas cela dit si cela concernera aussi les agriculteurs non états-uniens.