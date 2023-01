Vos données sur Adobe Creative Cloud utilisées par défaut pour entraîner des IA

En utilisant Adobe Creative Cloud, vous donnez, par défaut, l'autorisation à l'entreprise d'utiliser vos créations pour entrainer ses algorithmes d'intelligence artificielle. DPReview explique qu'une option pointée par le compte Twitter du logiciel libre de peinture numérique Krita est activée dans la partie « content analysis » des options de compte Adobe.

Celle-ci permet à l’entreprise d’« analyser votre contenu Creative Cloud ou Document Cloud afin de fournir des fonctionnalités de produit et pour améliorer et développer nos produits et services. Le contenu Creative Cloud et Document Cloud inclut, sans s’y limiter, les fichiers image, audio, vidéo, texte ou document ainsi que les données associées », explique la FAQ d’Adobe qui précise aussi que le contenu stocké localement n’est pas analysé.

Cette FAQ indique qu’ « Adobe utilise principalement le machine learning dans Creative Cloud et Document Cloud pour analyser votre contenu ». Lorsque cette analyse est effectuée, « nous agrégeons d’abord votre contenu avec d’autres contenus, puis utilisons le contenu agrégé pour former nos algorithmes et ainsi améliorer nos produits et services », ajoute Adobe.

Pour désactiver cette option, il faut se connecter sur https://account.adobe.com/privacy puis dans la section Analyse de contenu, passer sur « off » le bouton « Autoriser mon contenu à être analysé par Adobe à des fins d’amélioration et de développement de produits ».