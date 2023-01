OVHcloud lance ses Metal Instances

Comme le nom le laisse supposer, il s’agit d’instances de type bare metal, pouvant être livrées avec une image système Ubuntu, Debian ou même Windows. OVHcloud précise qu’elles prennent « en charge les méthodologies de déploiement de type infrastructure en tant que code (IaC) ».

On garde donc l’abstraction avec le matériel, pour y marier la souplesse du cloud, qui tient à ses capacités d’ajustement à la volée. On retrouve ainsi le contrôle complet du matériel, avec notamment un accès complet aux ressources CPU, le tout sur des serveurs dédiés.

OVHcloud y ajoute un déploiement à la demande via l’API OpenStack et une intégration dans l’écosystème Public Cloud.

Trois instances sont proposées :

BM-S1 avec Intel Xeon-E 2274G (4C/8T), 2x 960 Go SSD et un prix horaire de 0,5 euro HT

BM-M1 avec Intel Xeon-E 2288G (8C/16T), 2x 960 Go SSD et un prix horaire de 0,85 euro HT

BM-L1 avec AMD EPYC 7371 (16C/32T), 2x 960 Go SSD et un prix horaire de 1,45 euro HT

Toutes les instances ont une facturation à l’heure, qui comprend le trafic entrant et sortant. Elles ont également toutes un lien 1 Gb/s sur le réseau public et de 2 Gb/s sur le réseau privé. Elles peuvent être prêtes en 3 minutes et sont disponibles en France, Allemagne, Angleterre, Canada et Pologne. De plus amples informations se trouvent sur cette page.

Enfin, OVHCloud met en avant ses compatibilités ISO 27001 et HDS pour la sécurité des données.