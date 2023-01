Evernote refait surface pour annoncer… son rachat par Bending Spoons

Le service de prise et de gestion de notes était relativement populaire dans le milieu des années 2010, du moins jusqu’à ce qu’il augmente fortement ses tarifs et réduise les fonctionnalités de son offre gratuite. L’application séduit moins et les utilisateurs se tournent vers d’autres horizons.

En 2023, Evernote entame une « nouvelle phase de son histoire », une formule polie pour dire qu’elle s’est fait racheter par Bending Spoons, « une société technologique basée à Milan, en Italie, spécialisée dans les applications grand public ».

Son PDG et co-fondateur Luca Ferrari, le reconnait volontiers : « Nous ne sommes pas encore un nom familier », mais espère bien changer la donne. Il revendique tout de même que « 100 millions de personnes dans le monde utilisent ses produits chaque mois ».

« Nous voyons un produit et une marque avec un grand potentiel », ajoute Luca Ferrari. Il ne précise pas ce qu’il compte faire de l’application et de la marque par la suite.