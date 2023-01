OBS 29.0 disponible avec le support du codec AV1 pour certains GPU AMD et Intel

Nouvelle version pour OBS Studio, avec à son bord, comme nouveauté principale, le support du codage AV1 pour les GPU RX7000 d’AMD et Arc d’Intel, ainsi que le codage HEVC Intel, le tout sous Windows.

On note également quelques nouveautés supplémentaires, comme un filtre égaliseur à trois bandes, le support du codage HEVC et ProRes sous macOS, la prise en charge de Desk View pour ce dernier, ou encore le passage à la version 5.1.0 de Web Sockets, qui intègre des correctifs et diverses améliorations.