iFixit déplore les produits nocifs en termes de cybersécurité et d'environnement exposés au CES

Kyle Wiens, le PDG du site de réparation iFixit déplore, dans sa troisième cérémonie annuelle « Worst in Show » des produits exposés au CES cette année, des gadgets nocifs en termes de vie privée, de cybersécurité et d'impacts environnementaux, ainsi que « des choses qui ne devraient peut-être même pas exister », résume Slashdot.

Le directeur exécutif de l'EFF y rappelle notamment que « si un produit communique avec votre téléphone, il communique généralement aussi avec le cloud », et que « vous devez vous demander si cette entreprise me vend quelque chose ou si elle me vend à d'autres personnes ».

Or, et « comme depuis de nombreuses années au CES, il est presque impossible de le savoir à partir des produits et de la publicité qui les entoure ! Ils ne vous disent tout simplement pas quel est leur modèle économique réel, et à cause de cela, vous ne savez pas ce qui se passe avec votre vie privée ».

Le prix du « pire » en matière de réparabilité a été décerné à l'Ember Mug 2+, une tasse de voyage à 200 dollars « contenant des composants électroniques et une batterie... conçue pour garder votre café chaud », alors que l'on dispose déjà de mugs et de Thermos à double isolation tout aussi efficaces :

« Ce qui est intéressant, c'est que les gens se soucient tellement de leur tasse à café à 200 dollars que la nouvelle fonctionnalité est le support de 'Find My iPhone'. Donc non seulement elle nuit à l'environnement, mais elle espionne aussi l'endroit où vous vous trouvez ! Pire encore : il fonctionne sur piles et (au moins dans les versions antérieures) ces piles ne peuvent pas être retirées facilement ! Si vous envoyez un courriel à la société pour demander de l'aide pour remplacer la pile, Wiens affirme qu'"ils vous donneront un coupon pour une nouvelle tasse à café jetable". C'est donc le genre de produit qui ne devrait pas exister, qui n'a pas besoin d'exister. »