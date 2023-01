Snapdragon Satellite : Qualcomm s’associe à Iridium pour « les SMS et d’autres applications de messagerie » par satellites

Alors que les SOS d’urgence via satellites sont disponibles depuis moins d’un mois en France pour les clients Apple disposant d’un iPhone 14, Qualcomm se lance aussi dans ce genre de service. Le fabricant profite du CES de la Las Vegas pour présenter son Snapdragon Satellite.

Dans son communiqué, il indique qu’il s’agit de « la première solution de messagerie bidirectionnelle par satellite au monde pour les smartphones haut de gamme ». Elle sera compatible avec « les SMS et d’autres applications de messagerie ».

C’est aussi le cas chez Apple : « Avec SOS d’urgence par satellite, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages en 15 secondes seulement si les conditions sont favorables ».

Mais il faut dire que c’est également une puce Qualcomm que l’on retrouve dans les iPhone, comme le rapportent Reuters et iFixit. Nos confrères ajoutent qu’Apple s’est engagé à acheter « jusqu’à 85% de la capacité du réseau satellite de Globalstar ».

Il fallait donc trouver une autre constellation pour les terminaux Android ; c’est chose faite : « Qualcomm et Iridium ont conclu un accord pour apporter la connectivité par satellite aux smartphones Android haut de gamme de nouvelle génération ». Les communications se feront sur la bande L (entre 1 et 2 GHz) pour les liaisons montantes et descendantes.

Qualcomm voit large : « au-delà des smartphones, Snapdragon Satellite peut s’étendre à d’autres appareils, notamment les ordinateurs portables, les tablettes, les véhicules et l’Internet des objets ».

Les premiers smartphones à en profiter seront ceux basés sur la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 Mobile. Ils devraient arriver sur le marché durant la seconde moitié de l’année.