Vincent Strubel prend la suite de Guillaume Poupard à la tête de l’ANSSI

Il devient directeur général d’une institution qu’il connait bien. Il a en effet passé quinze ans dans l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information : « il a successivement occupé les postes de chef de laboratoire, de chef de division et de sous-directeur Expertise », rappelle l’ANSSI.

« En juillet 2020, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) décide de la fusion du centre de transmissions gouvernemental et de la sous-direction Numérique de l’ANSSI pour créer l’OSIIC. C’est Vincent Strubel qui prend la direction de ce service à compétence nationale ».

De nombreux chantiers l’attendent, notamment autour des questions de cloud souverain, de confiance et de la certification SecNumCloud. Sans oublier que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses ces derniers temps.