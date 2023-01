Le parquet de Grenoble lance une chaîne YouTube pour combattre l'image négative de la Justice

« Le parquet de Grenoble lance sa chaine YouTube, une première en France », titre France Bleu Isère. Elle se donne pour objectif d' « expliquer la justice au grand public et lui montrer l'engagement des magistrats et du personnel judiciaire ».

L'initiative émane d'Éric Vaillant, procureur de Grenoble depuis quatre ans, inscrit sur Twitter depuis 2013, qui « croit dans les vertus de la communication pour expliquer comment fonctionne la justice, comment elle répond aux problèmes de notre société et ce qu'elle met en œuvre pour les justiciables ».

Il s'en était déjà expliqué dans une interview au Village de la Justice en novembre dernier :

« Cette communication permet de mettre en valeur le travail des femmes et des hommes, magistrats et greffiers, qui travaillent dans les tribunaux, souvent avec passion, mais souffrent de l’image injustement négative du public sur l’institution judiciaire considérée comme trop lente et trop laxiste. »

Dans le premier épisode, il interviewe Anna L'Hostis, substitute du procureur à l'initiative d'un groupe de travail sur les moyens d'améliorer concrètement la lutte contre les violences sexuelles.