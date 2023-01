Andy Jassy, CEO d’Amazon, confirme que l’entreprise va supprimer 18 000 postes

En novembre, le New York Times parlait de 10 000 personnes, mais le bilan est bien plus lourd que prévu.

« Entre les réductions que nous avons effectuées en novembre et celles du jour, nous prévoyons de supprimer un peu plus de 18 000 postes. Plusieurs équipes sont impactées, mais la majorité des suppressions se fait dans nos Amazon Stores et les équipes PXT (People, Experience, and Technology) », explique le CEO Andy Jassy.

« Nous avons l’intention de communiquer avec les employés concernés (ou, le cas échéant en Europe, avec les instances représentatives du personnel) à partir du 18 janvier », ajoute-t-il. Une communication publique a été faite avant cette date, car un employé « a divulgué cette information à l’extérieur ».