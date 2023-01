Retour des publicités politiques sur Twitter

Le réseau social racheté par Elon Musk a annoncé mardi 3 janvier revenir sur l’interdiction des publicités politiques et pour des « causes » aux États-Unis. Twitter avait banni ce genre de publicités en 2019. Celles qui mettent en avant une « cause » sont dès maintenant les bienvenues sur le réseau et les publicités à caractère électoral le seront dans les prochaines semaines (sauf n-ième revirement de l’entreprise).

TechCrunch fait le lien entre cette annonce et la fuite des annonceurs du réseau social. Si les partis américains vont sans doute dépenser beaucoup d’argent dans la publicité pour l’élection présidentielle de 2024, nos confrères restent dubitatifs quant à l’effet de cette annonce sur les finances du réseau social. Le média rappelle qu’en 2019, le directeur financier de l’époque, Ned Segal, chiffrait les revenus des publicités politiques de Twitter à 3 millions de dollars lors de la campagne de mi-mandat de 2018.