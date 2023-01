Dark Web : le parquet de Marseille demande le renvoi d'Haurus devant le tribunal correctionnel

Le Monde a appris que le parquet de Marseille demande le renvoi devant le tribunal correctionnel pour « corruption passive par personne dépositaire de l’autorité publique » d'Haurus, l'ex-policier de la DGSI déjà condamné à cinq ans de prison pour avoir vendu sur le dark web des informations issues de fichiers policiers.

Certains de ces « doxx » auraient en effet été utilisés pour préparer neuf homicides volontaires en bande organisée, visant des figures du narcobanditisme marseillais, dont cinq ont vraiment été assassinées, parfois quelques jours seulement après la réception des informations – demandes d’identification d’abonnés, de facturations détaillées avec géolocalisation et bornage, d’adresses IP… – qu'il avait accepté de faire, « n’agissant que par appât du gain ».

« Je me trouve abruti de ne pas avoir un tant soit peu essayé de comprendre, d’avoir eu des œillères et d’avoir foncé tête baissée. Peut-être qu’inconsciemment, j’ai essayé de me protéger de la réalité », avait-il reconnu en 2020.