Contenus haineux : Google et Facebook développent des outils pour aider les petites plateformes

L'unité de recherche et développement Jigsaw de Google développe avec Tech Against Terrorism, une initiative soutenue par les Nations unies qui aide les entreprises technologiques à lutter contre le terrorisme en ligne, « un outil gratuit de modération du terrorisme pour les petits sites web », rapporte le Financial Times.

« De nombreux sites web n'ont tout simplement pas les moyens de faire appliquer la loi. L'élaboration des algorithmes est une tâche très exigeante en termes de main-d'œuvre, et il faut ensuite faire appel à des réviseurs humains », explique Yasmin Green, directrice générale de Jigsaw.

Cette annonce intervient alors que le Digital Services Act (DSA) oblige les plateformes Internet à retirer les contenus extrémistes de leurs plateformes sous peine d'amendes et d'autres sanctions, et qu'un projet de loi sur la sécurité en ligne devrait être adopté cette année au Royaume-Uni.

Or, un rapport du Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT), une organisation non gouvernementale fondée par Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube et qui « dispose d'une base de données sur les contenus terroristes partagés par ses membres » estime qu'en 2021, « sur 10 000 publications sur Facebook, six contiendraient des contenus terroristes ou extrémistes. Sur les plateformes plus petites, ce chiffre pourrait atteindre 5 000, soit 50 % du contenu ».

Le FT relève également que Meta, propriétaire de Facebook et d'Instagram, a lancé le 13 décembre dernier un logiciel libre que d'autres plateformes « peuvent déployer pour faire correspondre les contenus terroristes aux images ou vidéos existantes dans la base de données et les mettre en évidence pour un examen humain urgent ».

« D'après notre expérience, nous constatons que les terroristes cherchent à exploiter les petites plateformes où la modération du contenu est difficile en raison des ressources limitées », a déclaré Adam Hadley, directeur de Tech Against Terrorism.