Pourquoi les postes de télévision coûtent-ils 97 % de moins qu'en l'an 2000

Aux États-Unis, dans les années 80, il n'était pas rare qu'un poste de télévision « se vende à l'époque 800 dollars, soit environ 2 500 dollars aujourd'hui ajustés en fonction de l'inflation », relève The Atlantic dans un article intitulé « Le coût caché des téléviseurs bon marché ».

Or, et « à l'instar de tant d'autres gadgets, les téléviseurs se sont améliorés au fil des décennies et sont devenus beaucoup moins chers » :

« Par exemple, la liste des meilleurs téléviseurs de 2012 de Reviewed.com recommandait un téléviseur HD à plasma de 51 pouces pour 2 199 dollars et un plasma de 50 pouces 720p économique pour 800 dollars. Je viens de trouver un téléviseur 4K de 55 pouces, qui offre une résolution bien supérieure, chez Best Buy pour moins de 350 dollars. Même les écrans 4K de 85 pouces, qui coûtaient environ 40 000 dollars en 2013 - oui, 40 000 dollars - pourront être achetés pour 1 300 dollars en 2022. »

Un graphique de l'American Enterprise Institute montre ainsi que, entre l'an 2000 et 2022, si l'inflation a été de 74,4 %, le coût des services hospitaliers a cru de plus de 220 %, les salaires horaires moyens de plus de 90 %, l'alimentation et le logement de 80 %, les vêtements de 0 %, les services téléphoniques ont, a contrario, baissé de 41 %, les logiciels de 70 % et les postes de télévision de 97 %.

Des tarifs « contre-intuitifs », alors qu'il coûte moins cher d'acheter une télévision 4K de 70 pouces « pour regarder Netflix sur le canapé » que d'acheter un iPad Pro de 11 pouces « pour regarder Netflix au lit ».

Une différence de prix qui serait due au fait que les télés « sont presque entièrement constituées d'un écran », contrairement à un ordinateur, mais pas seulement. Si le marché des smartphones est dominé par une poignée de grandes entreprises, « le faible prix des écrans permet à un plus grand nombre de fabricants de téléviseurs d'entrer sur le marché : il leur suffit d'acheter l'écran, de fabriquer un boîtier et de proposer un logiciel pour le streaming », tout en faisant baisser les prix pour emporter des parts de marché.

Pour autant, « la principale raison pour laquelle les téléviseurs sont devenus tellement moins chers que les autres produits est peut-être que votre téléviseur vous observe et tire profit des données qu'il collecte » :

« Les téléviseurs modernes, à quelques exceptions près, sont "intelligents", ce qui signifie qu'ils sont équipés d'un logiciel permettant de diffuser du contenu en ligne à partir de Netflix, YouTube et d'autres services. Les téléviseurs intelligents sont tout comme les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les fournisseurs d'e-mails qui nous offrent un service gratuit en échange d'une surveillance et de la vente de ces informations à des annonceurs qui exploitent nos données. »

Les fabricants de téléviseurs appellent cela la « monétisation après achat », de sorte qu'elles peuvent vendre leurs produits quasiment à prix coûtant, tout en continuant à gagner de l'argent en vendant les données des téléspectateurs aux annonceurs, tout en affichant également des publicités, potentiellement ciblées.

Roku a ainsi gagné 2,7 milliards de dollars en 2021, dont près de 83 % proviennent de ce que Roku qualifie de « revenus de la plateforme ». Un modèle économique partagé par Google, Amazon, LG et Samsung, qui « ont tous des systèmes d'exploitation de téléviseurs intelligents avec des modèles de revenus similaires » :

« Quel que soit ce que vous regardiez sur votre téléviseur intelligent, des algorithmes suivent vos habitudes. Cela influence les publicités que vous voyez sur votre téléviseur, oui, mais si vous connectez votre compte Google ou Facebook à votre téléviseur, cela affectera également les publicités que vous voyez lorsque vous naviguez sur le web sur votre ordinateur ou votre téléphone. En un sens, votre téléviseur n'est désormais pas si différent de votre timeline Instagram ou de vos recommandations TikTok. »