Lineage 20 disponible : Android 13, nouvelles applications photos et nomenclature

Alors que les nouvelles versions de Lineage sortent généralement en avril, l’équipe est déjà là avec la nouvelle mouture.

Lineage 20 inaugure une nouvelle nomenclature, dans laquelle on ne trouvera plus que des numéros entiers. Il n’y aura donc pas de versions 20.1, 20.2 et autres, mais des versions 21, 22 et ainsi de suite.

Concernant les apports de Lineage 20, le plus évident est le passage à Android 13. C’est d’ailleurs parce que le nombre de nouveautés de ce dernier est moins élevé que le travail a été plus rapide.

En plus de ce changement de base, Lineage 20 introduit – enfin – une nouvelle application pour prendre des photos. Nommée Aperture et basée sur la bibliothèque CameraX de Google, elle représente une nette amélioration, avec des fonctions que l’on est en droit d’attaque d’une application photo aujourd’hui, comme le support des codes QR.

C’est à peu près tout pour les nouveautés majeures, mais Lineage 20 intègre aussi de multiples mises à jour, comme l’intégration de tous les correctifs de sécurité sortis entre avril et décembre 2022 (et annoncés comme disponibles jusqu’à Lineage 17.1), le passage à Chromium 108.0.5359.79 pour la WebView, un nouveau panneau pour le volume sonore, ou encore des corrections et optimisations pour la Galerie.

Pour l’instant, Lineage 20 supporte une vingtaine d’appareils, dont le Fairphone 4, les Pixel 4, 4 XL, 4a, 5, et 5a, ainsi que des modèles Motorola et OnePlus.