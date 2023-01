Les fuites d’hydrogène participent au changement climatique

Selon une étude relevée par Reporterre et publiée dans la revue scientifique Communications Earth & Environment, les fuites d'Hydrogène seraient fortement problématiques pour le climat. Le média explique qu' « 1 tonne d’hydrogène rejetée dans l’atmosphère équivaut à relâcher près de 13 tonnes de dioxyde de carbone. Soit des conséquences climatiques deux fois plus élevées que les premières estimations, qui remontent au début des années 2000 ».

Dans leur article, les chercheurs concluent que « le taux de fuite et les filières de production d'hydrogène sont des leviers essentiels pour que la transition à grande échelle vers une économie de l'hydrogène présente un avantage clair pour le climat ». Si l'hydrogène est souvent présenté comme la solution aux problèmes de pollution et d'énergie, c'est, dans les faits, plus compliqué.