Telegram fait le plein de nouveautés : médias cachés, stockage, dessin, profil, groupe…

La messagerie instantanée explique que vous pouvez désormais « masquer des photos et des vidéos avec une couche scintillante qui floute l'image ». Il suffit de cliquer dessus pour l’afficher en entier.

Niveau stockage, « vous pouvez ajouter des paramètres distincts de nettoyage automatique pour les médias mis en cache dans les échanges privés, les groupes et les canaux avec des exceptions pour des échanges spécifiques ».

Sur les dessins, les outils « modifient dynamiquement la largeur du trait en fonction de la vitesse de dessin et adoucissent automatiquement vos lignes. Il existe un nouvel outil de flou pour masquer les données sensibles (ou les photobombes) et 5 moyens de haute précision pour choisir vos couleurs, y compris une pipette ». Lors de l’ajout d’un texte, « vous pouvez désormais modifier sa taille, sa police et son fond ».

Vous pouvez choisir une photo de profil pour vos contacts, que vous serez le seul à voir. Si vous le désirez, vous pouvez suggérer cette photo à votre contact, qui pourra alors l’ajouter en deux clics. De plus, « si vous n'autorisez que certains utilisateurs à voir vos photos de profil, vous pouvez définir une photo publique que les tous les autres verront ».

Sur les groupes, « les administrateurs des groupes de 100+ membres peuvent désormais choisir de cacher la liste des membres ».

Les notes de version détaillées se trouvent par ici.