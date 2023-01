Mastodon aurait refusé des investissements pour rester sans but lucratif

Selon le Financial Times, Eugen Rochko, le PDG de Mastodon gGmbH et fondateur du logiciel libre du même nom, aurait refusé plus de cinq offres d’investissement de « centaines de milliers de dollars » venant de sociétés de capital-risque de la Silicon Valley ces derniers mois. Mais il les aurait toutes refusées pour protéger le statut « sans but lucratif » du projet, gGmbH étant justement un statut de société à but non lucratif en Allemagne.

Rochko a assuré au Financial Times que ce statut était « intouchable », expliquant que celui-ci faisait partie de l’attrait de Mastodon, tout comme les possibilités de différents choix de modération selon les serveurs du réseau social. « Mastodon ne se transformera pas en tout ce que vous détestez de Twitter », a déclaré Rochko au journal américain.