Microsoft travaille sur des onglets pour son Bloc-Notes

L’application est l’une des plus anciennes de Windows. Même si elle a reçu une mise à jour majeure avec Windows 11, elle n’a pas tellement changé : l'éditeur de texte reste très simple, allant à l’essentiel.

Si l’on en croit une capture publiée brièvement par un employé de Microsoft et récupérée par plusieurs sites, dont Windows Central, une version avec onglets est en cours de travaux. Ce ne serait pas la première fois que Microsoft ajouterait des onglets à une vieille application, l’Explorateur ayant reçu ce traitement dans Windows 11 cette année.

Rien ne garantit d'aileurs que cette version arrivera jusqu’aux utilisateurs. Si c’était le cas, on pourrait alors se demander si Microsoft compte appliquer le même traitement à d’autres applications intégrées, ou même non intégrées. Des onglets dans des produits plus importants, comme Word, auraient tout autant de sens.