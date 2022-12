Circet rachète Scopelec, avec un plan de sauvegarde de 1 049 emplois

Scopelec était placée en procédure de sauvegarde en mars, puis en redressement judiciaire en septembre, après l’annonce du licenciement de plusieurs centaines de personnes.

Au début de l’année, la société a perdu de gros contrats avec Orange, qui se justifiait : « Après plusieurs avertissements ces dernières années, la qualité des prestations proposées par certains prestataires actuels, dont Scopelec qui a reçu plusieurs dizaines de mises en demeure en raison de manquements sur certains territoires, a conduit Orange à revoir l’attribution des zones confiées à chacun ».

Dans la dernière ligne droite, plusieurs sociétés étaient en piste pour un rachat. On retrouvait notamment Circet, qui avait la préférence des administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que Newscope, préférée par une majorité de salariés selon l’AFP.

Nos confrères ajoutent que le tribunal de Commerce a tranché : « La société française Circet a été choisie pour reprendre la majorité des activités de Scopelec et sauvegarder 1 049 employés sur les 2 300 du premier groupe coopératif français ».

Le groupe Circet se présente comme « un acteur mondial des services d’infrastructures télécoms. Il est présent dans 14 pays, en Europe, Afrique du Nord et Amérique. En 2021, le groupe affiche un chiffre d’affaires cumulé de 2,42 milliards d’euros avec 12 950 collaborateurs répartis dans les différents pays. En France, Circet dispose de 80 agences avec 3 800 collaborateurs ».

Il y a quelques jours, Circet a également racheté Qube, qu’il présente comme le « leader britannique de l'installation et de la maintenance des réseaux de télécommunications à domicile ». L’année dernière, c'était CEIT en Italie, Smartel et ITETE en Espagne, etc.