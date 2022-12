Boris Ravignon est le nouveau PDG de l’ADEME

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie rappelle qu’il est diplômé de l’ESSEC (1998) et de l’ENA (2002). Il remplace Arnaud Leroy.

Il devient en 2005 conseiller technique « études et prospective » du Ministre de l’Intérieur. et rejoint le cabinet du Président de la République en 2008. Il est alors « en charge du développement durable, des transports et de l’aménagement du territoire et participera, notamment, au Grenelle de l’Environnement ».

Maire de Charleville-Mézières puis Président d’Ardenne Métropole il est élu vice-président de la Région Grand Est en 2021, « mandat dont il démissionnera début 2023 suite à sa nomination en tant que Président de l’ADEME.

« Le rôle de l’Agence est essentiel pour mettre en place les solutions vers une société neutre en carbone et plus sobre. Je suis très fier et honoré de mettre mon énergie au service des chantiers engagés par l’ADEME pour accompagner toujours plus d’acteurs à relever le défi du climat et de la préservation des ressources », explique Boris Ravignon.