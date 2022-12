Le CNRS revient sur la « chasse aux exoplanètes »

Dans un nouvel épisode de Zeste de Science, Maxime Labat explique qu’on « est à un des moments les plus passionnants de l’histoire des sciences : les astronomes étaient en train de découvrir des planètes à la pelle, des exoplanètes ».

« Il y a un quart de siècle [en 1995, ndlr], on découvrait la toute première exoplanète, située en dehors de notre système solaire. Et depuis, on en a découvert plus de 5 000 ! Le prochain défi ? Étudier leurs atmosphères pour, peut-être, découvrir une nouvelle Terre... »