Des streamers tentent de mutualiser la modération du cyberharcèlement sexiste et raciste

Face à l’inaction de Twitch, deux célèbres streamers ont annoncé la création d’un outil collaboratif pour bannir les utilisateurs tenant des propos haineux, explique Mediapart.

Amine m’a tué et RebeuDeter, qui totalisent à eux deux 3,7 millions d’abonnés sur Twitter, et près de 3 millions sur Twitch, ont en effet annoncé la mise en place d’une « tourelle de surveillance » du nom de « Place de la Paix », chargée de « contribuer à la lutte contre le harcèlement, le sexisme et la misogynie que subissent les streameuses » :

« Place de la paix (PDP) est un bot qui agit à la façon d’une tourelle de surveillance sur le tchat des streamers. Si une personne a un comportement sexiste mysogine ou raciste il suffira à un modérateur d’écrire @PDP_Bot @pseudoàsurveiller dans le tchat. »

Les personnes mentionnées par le bot seront dès lors « mises sous silence dans toutes les chaînes de streamer présentes dans le réseau PDP », et ne pourront plus y écrire de message pendant 24H, « jusqu’à ce qu’une autre équipe de modération lève ou valide cette suspension de façon définitive » :

« Une personne bannie définitivement du réseau PDP ne pourra plus commenter aucune des chaînes ayant rejoint le bot. Et pour ceux qui se referont un autre compte juste derrière, il vous faudra un numéro de téléphone validé pour parler dans nos tchats. »

Le site précise qu' « un serveur Discord sera mis en place pour, progressivement, affiner l'outil et élaborer ensemble son futur et son utilisation. Ce n'est que le début ».

Contactée par Mediapart, une célèbre joueuse en ligne, victime de cyberharcèlement, explique sous couvert d’anonymat avoir été quelque peu déconcertée par l’initiative de RebeuDeter. Avec plusieurs de ses collègues streamers et streameuses, elle avait en effet créé il y a deux ans un outil similaire de vigilance contre les propos haineux. « Si RebeuDeter et Amine nous avaient simplement demandé qu’on leur partage notre liste de “ban”, on l’aurait fait avec plaisir », s’agace-t-elle.