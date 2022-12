SecNumCloud : 3,5 millions d’euros pour aider les start-ups et PME à obtenir le Visa de sécurité

Cette mesure avait été annoncée le 12 septembre dernier, elle est désormais en place avec « l’ouverture d’un dispositif d’accompagnement, qui est doté d’une enveloppe de 3,5 millions d’euros, financée dans le cadre de la stratégie cloud de France 2030 ».

Ce dispositif a pour but d’accompagner « des start-ups et PME à l’obtention du Visa de sécurité SecNumCloud ». « Une première relève du dispositif aura lieu dès le 15 février 2023 et cible en priorité des PME qui souhaitent commercialiser une offre qualifiée SecNumCloud sous 2 ans », explique Bpifrance.