Twitter : Elon Musk démissionnera de son poste de CEO dès qu’il aura trouvé un remplaçant

Le patron du réseau social avait lancé un sondage sur Twitter, demandant s’il devait laisser sa place de CEO. Il précisait qu’il respecterait la décision du sondage.

Plus de 17 millions de votes plus tard, le résultat est sans appel : 57,5 % de oui, 42,5 % de non. Après une période de flottement, il a finalement annoncé : « Je démissionnerai de mon poste de CEO dès que je trouverai quelqu'un d'assez fou pour accepter ce poste ! Après quoi je me contenterai de diriger les équipes logiciels et serveurs ».

L’institut HarrisX a de son côté organisé son propre sondage, indépendamment de Twitter ou de toute société liée à Elon Musk. Le résultat est différent : 61 % sont favorables au maintien d’Elon Musk, 39 % pour qu’il laisse la place.

Elon Musk a simplement commenté que c’était « intéressant » et que cela « suggère que nous pourrions peut-être encore avoir un petit problème de bot sur Twitter… ».