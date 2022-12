La fondation Overture Maps : une alliance contre Google Maps

La fondation Linux a annoncé la création d’une autre fondation nommée « Overture Maps », explique ArsTechnica. Celle-ci, qui regroupe Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft, TomTom et donc la fondation Linux, a pour but de rassembler des données cartographiques ouvertes et interopérables… et casser la domination écrasante de l’API de Google Maps.

Le communiqué de presse de la fondation explique que « le projet cherchera à intégrer les données cartographiques ouvertes existantes provenant de projets comme OpenStreetMap les cadastre des villes, ainsi que les nouvelles données cartographiques venant des contributions des membres et construites à l'aide de techniques de vision artificielle et d'intelligence artificielle et de machine learning, afin de créer un enregistrement numérique vivant du monde physique ».