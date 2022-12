Un trou repéré dans Soyouz MS-22 amarré à l’ISS

L’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé avoir repéré un trou de 0,8 mm dans le vaisseau Soyouz qui a été lancé le 12 septembre dernier et qui s’est ensuite amarré à la Station spatiale internationale (ISS). La semaine dernière, une fuite de liquide de refroidissement avait été détectée. Une décision devrait être prise sur les capacités de vols du vaisseau au cours du mois de décembre. Le trou se situerait dans le compartiment où se trouvent aussi les principaux systèmes de guidage, de navigation, de contrôle et informatiques du vaisseau.

Soyouz MS-22 devait ramener sur Terre l’astronaute américain Frank Rubio et les cosmonautes russes Sergueï Prokopiev et Dimitri Peteline au printemps prochain. La Russie pourrait prendre la décision d’envoyer une capsule de remplacement si MS-22 n’était pas en état de rentrer. La NASA et Roscosmos avaient préalablement établi que cette fuite ne posait aucun risque pour l’équipage à bord de la station.