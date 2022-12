Fortnite : Epic Games condamnée à des amendes de 520 millions de dollars par la FTC

La Federal Trade Commission américaine a conclu des accords exigeant qu'Epic Games, créateur du jeu vidéo populaire Fortnite, « paiera une amende de 275 millions de dollars pour avoir enfreint la loi sur la confidentialité des enfants, modifiera les paramètres de confidentialité par défaut et paiera 245 millions de dollars en remboursements pour avoir incité les utilisateurs à effectuer des frais indésirables ».

La FTC lui reproche d'avoir « violé la loi COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) et déployé des astuces de conception, connus sous le nom de "dark patterns", pour duper des millions de joueurs afin qu'ils effectuent des achats involontaires » :

« Epic a ignoré plus d'un million de plaintes d'utilisateurs et les préoccupations répétées des employés selon lesquelles un nombre "énorme" d'utilisateurs étaient facturés à tort. »

Il s'agirait de « la plus lourde peine jamais obtenue pour avoir enfreint une règle de la FTC », et du « montant de remboursement le plus élevé de la FTC dans une affaire de jeu et sa plus grande ordonnance administrative de l'histoire ».