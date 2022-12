« Ma connexion Internet » : l’Arcep met à jour sa carte

Le régulateur des télécoms explique que le site propose désormais des « statistiques d’éligibilité au très haut débit et au bon haut débit déclinées par région et par département avec les données du 3e trimestre 2022 ». La prochaine mise à jour est prévue pour début mars 2023, avec les données du quatrième trimestre 2022.

L’Arcep annonce que plus de 32 millions de locaux sont éligibles (74,6 % de l’ensemble) à la fibre optique de bout en bout. Plus de 8 millions de locaux sont éligibles au câble et près de la moitié peut profiter du Bon Haut Débit (entre 8 et 30 Mb/s) via le cuivre (xDSL). Les statistiques sont aussi disponibles par ici.