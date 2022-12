L’ancien directeur technique (CTO) d'Oculus, John Carmack, quitte Meta. Quand Facebook a acheté Oculus en 2014, Le cocréateur des jeux « Wolfenstein 3D », « Quake » et « Doom » est devenu l’une des figures de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée au sein de la multinationale.

Carmack a annoncé sa décision dans un billet publié sur le réseau de discussion interne de Meta explique le New York Times qui a pu y accéder. Dans ce texte, il critique Meta et la façon dont l’entreprise gère son passage d’un réseau social, Facebook, à la volonté affichée de passer à un monde immersif, le metavers. Selon lui, le projet fonctionne avec « la moitié de son efficacité » et dispose « d'une quantité ridicule de personnes et de ressources, mais nous nous auto-sabotons constamment et gaspillons nos efforts ».