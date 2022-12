Dans le sillage d’Elon Jet, le compte Join Mastodon est suspendu et persona non grata sur Twitter

Cette semaine, le réseau social a banni le compte @ElonJet qui suivait à la trace les déplacements du Jet d’Elon Musk. Pourtant, ce dernier avait affirmé en novembre son « engagement envers la liberté d'expression » et s’engageait « même à ne pas interdire le compte suivant [son] avion, même si c'est un risque direct pour la sécurité personnelle ».

Après le bannissement de @ElonJet, les conditions de Twitter ont été changées, comme le discours d’Elon Musk : « Tout compte divulguant des informations de localisation en temps réel de quiconque sera suspendu, car il s'agit d'une violation de la sécurité physique ». Rappelons enfin qu’Elon Musk avait proposé 5 000 dollars au propriétaire du compte Elon Jet pour le fermer.

Dans la foulée, le compte de Jack Sweeney, qui était derrière celui d’Elon Jet, a aussi été banni. Tous les deux restent disponibles sur Mastodon (ici et là). Et justement, puisque l’on parle de l’alternative open source de Twitter : le compte Join Mastodon est aussi suspendu pour avoir enfreint les règles.

Comme le rapporte Techcrunch, il n’est pas non plus possible de poser un message avec un lien vers Mastodon. C’est également le cas sur notre compte, avec le message d’erreur suivant : « Un problème est survenu, mais ne vous inquiétez pas. Réessayez ». D’autres domaines comme mstdn.social et journa.host donnent le même résultat.