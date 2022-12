Le lobbying des GAFAM en France est « au même niveau que les plus actifs des groupes du CAC40 »

« GAFAM Nation », un rapport d'une trentaine de pages de l'Observatoire des multinationales (une association qui milite pour l'encadrement des activités de lobbying), dénonce la « toile d'influence des géants du web en France », rapporte l'AFP.

L'Observatoire a en effet découvert, en analysant les données de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), que les filiales françaises des GAFAM « ont déclaré en 2021 la somme de 4,075 millions d'euros de dépenses de lobbying en France, contre 1,35 million en 2017, soit une multiplication par 3 ».

Google serait la plus dépensière, avec plus d'1,6 million d'euros (+365 % depuis 2017), devant Microsoft (1,1 million, +150 %) et Amazon (850 000 euros, +467 %).

Les cinq entreprises ont en outre « déclaré un total de 72 activités de lobbying (rendez-vous avec des décideurs publics, échanges téléphoniques...) en 2021, contre 15 en 2017 », ce qui les situerait « au même niveau que les plus actifs des groupes du CAC40 en matière de lobbying en France ».

L'Observatoire déplore également le recrutement de personnalités passées par le secteur public, à l'instar de Yohann Bénard, directeur des affaires publiques Europe d'Amazon France passé par Bercy et Matignon, ou encore de Benoît Loutrel, directeur des relations institutionnelles et des politiques publiques chez Google France pendant 9 mois en 2017 après avoir dirigé l'autorité de régulation Arcep.