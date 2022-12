QNAP TS-262 et TS-462 : Celeron, M2, PCIe 3.0 x2, sortie vidéo HDMI et port réseau 2,5 Gb/s

Le fabricant a récemment annoncé deux nouveaux NAS avec un processeur Intel Celeron N4505 (2C/2T). Étrangement, le TS-262 (deux baies) est livré avec 4 Go de mémoire non extensible, alors que le TS-462 (quatre baies) ne dispose que de 2 Go, mais extensible à 16 Go cette fois-ci.

La connectique est relativement complète avec deux emplacements M.2 2280 PCIe Gen 3 x1, un port PCIe 3.0 x2, une sortie HDMI 2.1 et deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gb/s). Un port réseau à 2,5 Gb/s complète l’ensemble.

QNAP n’indique aucun tarif, mais NASExpert référence le TS-262 (4 Go de mémoire) à 517 euros, contre 648 euros pour le TS-462 (2 Go de mémoire).