Microsoft s’associe à Viasat pour fournir un accès Internet à 10 millions de personnes dans le monde

La société de Redmond explique qu’il s’agit du premier partenaire satellitaire de son programme Airband. Ce dernier a été lancé en 2017 avec comme objectif « d'apporter Internet à tous ».

Les deux partenaires « approfondiront le travail d’Airband en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Guatemala, au Mexique et aux États-Unis, et donneront la priorité à l’extension du programme en Égypte, au Sénégal et en Angola pour fournir une connexion Internet, souvent pour la première fois ». Les détails de l’accord ne sont pas précisés.

Microsoft affirme que son projet Airband a déjà permis à plus de 51 millions de personnes dans le monde d’accéder à Internet, dont plus de 4 millions aux États-Unis.