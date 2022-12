Le CNRS revient sur « les plus vieilles galaxies jamais confirmées »

Le Centre national pour la recherche scientifique rappelle que des scientifiques viennent d’annoncer « la confirmation de l'observation par le télescope spatial James Webb des plus anciennes galaxies jamais détectées ». Afin de faire le point sur cette avancée, il nous propose une interview maison de Stéphane Charlot, chercheur à l’Institut d’astrophysique de Paris et coauteur de cette découverte.

« Baptisée JADES-GS-z13-0 et éloignée de plus de 33 milliards d’années-lumière, la plus ancienne de ces galaxies primitives date d’à peine plus de 300 millions d’années après le Big Bang, alors que l’Univers n’avait que 2 % de son âge actuel. Les trois autres (JADES-GS-z12-0, -z11-0 et -z10-0), s’échelonnent sur une centaine de millions d’années plus tard », explique-t-il.

Pour le reste, on vous laisse lire l’interview sur le site du CNRS.