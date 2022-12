Ariane 5 met en orbite le satellite Météosat de troisième génération Imageur-1 (MTG-I1)

Le décollage a eu lieu hier soir à 21h30. Tout s’est ensuite parfaitement déroulé : « Le satellite s’est séparé du lanceur 34 minutes plus tard, suite à quoi la station de Malindi au Kenya a reçu un signal de MTG-I1 indiquant ainsi son bon fonctionnement ».

« MTG-I1 et ses deux partenaires de transport – les satellites de télécommunications Galaxy 35 et Galaxy 36 d’Intelsat – représentaient une masse totale de charge utile de près de 11 tonnes, y compris l’adaptateur qui les a empilés pour le trajet vers l’espace. Cette charge est très proche du record de masse d’un lancement d’Ariane 5 en orbite de transfert géostationnaire », précise l’Agence spatiale européenne.

De son côté, le satellite MTG-I1 fournira « des observations cruciales pour la détection précoce et la prévision des tempêtes violentes à développement rapide, les prévisions météorologiques et la surveillance du climat ». De plus amples informations sur cette mission sont disponibles par ici.