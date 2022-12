Salve de mises à jour chez Apple, dont iOS et iPadOs 16.2

Apple a déployé les mises à jour hier soir. Elles proposent de nombreux correctifs de sécurité, détaillés sur cette page.Pour les anciens terminaux, iOS et iPadOS 15.7.2 sont aussi disponible.

Les nouveautés d’iOS 16.2 sont nombreuses : « Cette mise à jour présente Freeform, une app qui vous permet de partager et de donner vie à vos idées. Cette version apporte également Apple Music Sing, la prise en charge de « SOS d’urgence par satellite » sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, des améliorations à l’écran verrouillé, ainsi que d’autres fonctionnalités et des correctifs pour votre iPhone ».

Cette version d’iOS est aussi synonyme de changement sur le chiffrement avec l’apparition d’une nouvelle ligne dans les réglages iCloud : « Protection avancée des données ». Comme nous l’avons déjà expliqués, elle permet d’activer le chiffrement de bout en bout pour des catégories supplémentaires de données.

Une mise à jour arrivant rarement seule chez Apple, tvOS 16.2, watchOS 9.2 et macOS 13.1 sont aussi de la partie.