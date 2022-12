Apple pourrait permettre l’installation d’app stores tiers sur les iPhones vendus en Europe

Selon Bloomberg, Apple se prépare au Digital Markets Act (DMA) en autorisant l’installation de magasins d'applications tiers sur ses iPhones et iPads vendus dans l’Union Européenne d’ici fin 2023. Le média précise qu’Apple n’a pas encore décidé d’autres changements pour se conformer au DMA et notamment, l’autorisation d’utiliser sur les produits de la marque à la pomme un système tiers de paiement. Les commissions qu’Apple prélève pour les paiements via son propre système s’élèvent au total à plusieurs milliards de dollars par an.

La semaine dernière, Apple annonçait une nouvelle grille tarifaire pour son App Store qui subissait des critiques de diverses entreprises comme Spotify et Epic Games et Twitter.