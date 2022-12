L’Afnic fête les 4 millions de noms de domaine en .fr

Depuis lundi, la barre de 4 millions de noms de domaine en .fr a été dépassée, selon un communiqué de l’Association Française pour le nommage Internet en coopération (Afnic). Le .fr est un des 10 domaines de premier niveau (top-level domain ou TLD) nationaux les plus utilisés sur internet et a, selon l’Afnic, un des taux de croissance les plus élevés.

« En 2021, sa croissance était supérieure au .com sur le marché français et 776 514 nouveaux noms de domaine en .fr ont été créés » assure le communiqué. Il est utilisé par 38,75 % des sites internet français. Le domaine a été créé en 1986 et était géré par l’Inria jusqu'à la création de l’Afnic en 1997. Depuis, l’État a confié son administration à l’association.

Jusqu’en 2006, il fallait être une association ou une entreprise française pour pouvoir acheter un nom de domaine avec ce TLD. Actuellement, toute entreprise ou personne physique résidant dans l’Union Européenne peut y accéder. La barre des 3 millions de noms de domaine en .fr avait été atteinte en 2016.