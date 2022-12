Les cyber espions nord-coréens testent une nouvelle tactique : l'usurpation d'identité

Plutôt que de leur envoyer des e-mails d'hameçonnage ciblés, comme ils le faisaient d'habitude, les cyberespions nord-coréens ont commencé à usurper l'identité d'interlocuteurs légitimes pour leur proposer de répondre à leurs questions, révèle une enquête de Reuters auprès de cinq experts en cybersécurité qu'ils ont ciblés.

Se faisant passer pour des responsables de think-tanks ou des journalistes, ils écrivent à des experts afin de savoir ce qu'ils pensent de l'influence de la guerre en Ukraine, des politiques américaine, chinoise et russe, ou de la réponse du Japon aux activités militaires de la Corée du Nord, notamment.

« Les attaquants ont beaucoup de succès avec cette méthode très, très simple », explique James Elliott du Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC), qui a ajouté que cette nouvelle tactique serait apparue en janvier :

« Cette tactique peut être plus rapide que de pirater le compte d'une personne et de parcourir ses courriels, elle contourne les programmes de sécurité technique traditionnels qui analyseraient et signaleraient un message contenant des éléments malveillants, et elle permet aux espions d'accéder directement à la pensée des experts, a expliqué M. Elliott. »